В останні вихідні літа в Україну повернеться спека – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що в останні вихідні літа 29-30 серпня в Україну повернеться суха і спекотна погода.

Згідно з повідомленням, у найближчі суботу і неділю опадів не очікується, нічна температура повітря в Україні становитиме в середньому 12-14 градусів, вдень +28+32. Вітер буде переважно південний 5-10 м/с.

Крім того, до 30 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці також повідомила, що дощі у п’ятницю ще зачіпатимуть хіба що північні регіони та північний схід України.

«Завершальними літніми вихідними знову повернеться сонячна погода та спека», – додала Наталка Діденко.

Рагніше Укргідрометцентр дав прогноз на вересень, вказавши, що середня температура повітря у перший місяць осені сягатиме 14-19 градусів тепла. Синоптики очікують, що місячна кількість опадів становитиме 35-72 міліметри, а в Карпатах – до 107 міліметрів, що в межах середніх багаторічних значень.