У Києві закінчився безморозний період – метеорологи

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що 25 жовтня у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до -0,5ºС, що свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня – загалом 219 днів.

«Середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі – 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів. Кліматологи обсерваторії інформують, що найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 роках – лише 144 дні, а найдовші – 223 дні у 2008 та 2013 роках», – йдеться в повідомленні.

Метеорологи кажуть: попри те, що зима вже «нагадала про себе», її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря перейде стійко через 0°С у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада.