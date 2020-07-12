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12 липня 2020, Київ 14:18
Новини | Події

В Україні завтра дощитиме, спека переважно відступить

Значну територію країни завтра накриють дощі

В Україні у понеділок, 13 липня, очікуються дощі та зменшення температури повітря. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

Дощі, місцями з грозами, очікуються на всій території лівобережної України, у центра, та на півдні, за винятком Криму.

Вночі на заході та півночі прогнозують +11…13 градусів, у центрі – +14…18, на сході та півдні до +21 градуса.

Вдень спекотна погода збережеться на сході та частині півдня, там до +31 градуса. На решті території стане прохолодніше – до +22…24.

У Києві вночі +11...13 градусів, вдень – +20…22. Протягом дня дощитиме.

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