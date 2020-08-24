Синоптики попередили про дощі та грози 25 серпня

У низці областей України 25 серпня очікуються дощі та грози. Про це попереджає Гідрометцентр.

«25 серпня в більшості західних, північних та центральних областей грози, вдень у західній частині місцями значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Вночі в Україні очікується температура +14…17 градусів, вдень на заході та півночі +22…26, на сході та півдні +29…31, на півдні подекуди до +33 градусів.

У Києві вночі прогнозують +16…18 градусів, вдень – +22…24.