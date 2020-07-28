Погода на 29 липня: грози, висока пожежна небезпека та спека до +34 градусів

Укргідрометцентр попередив про грози та високу пожежну небезпеку в Україні 29 липня.

«Вдень 29 липня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). 28-29 липня у центральних, східних, Сумській, Одеській, Миколаївській областях та Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

За даними синоптиків, опади завтра очікуються у західних областях. Вдень на більшій території країни буде сильна спека – до +34 градусів.

У Києві вночі 29 липня прогнозують +18…20 градусів. Вдень буде дуже спекотно – +32…34. Опадів не очікується.