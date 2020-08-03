В Україну повертається спека до +30

В Україну завтра, 4 серпня, повернеться спекотна погода.

За даними Гідрометцентру, в ніч на 4 серпня у більшості регіонів +12…15 градусів, на півдні до +17.

Завтра вдень у всіх регіонах країни очікується +27…30 градусів. Опадів синоптики не прогнозують.

У Києві у вівторок вночі +13…15 градусів, вдень – +27…29.

Гідрометцентр попереджає, що 4 серпня у східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській та Львівській областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.