В Україні на Різдво трохи похолодає – синоптики

Українські та західні синоптики попереджають про незначне зниження температури в Україні впродовж найближчих днів. На більшій частині території вночі буде мінусова температура, а вдень стовпчики термометрів перебуватимуть поблизу нульової позначки.

«Недільна атмосфера над Україною – хмарна, з мокрим снігом, дощем і мрякою. Так буде й найближчої ночі. Завтра вдень, 6 січня, антициклон з центру Європи витіснить опади і повсюди буде сухо. Підморозить. Уночі мінус 1–6 градусів, вдень у понеділок 0–3 градуси морозу, на Півдні та Сході плюс частина Центру до +2 +4 градусів», – вказала синоптик Наталка Діденко.

«На Різдво суттєві опади малоймовірні, трохи щось може політати на Сході та на крайній півночі України. Невеликі морози переважатимуть, але вдень знову повернеться до нуля», – інформує Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві опади припиняться, 6 і 7 січня буде хмарно, вночі мінімальна температура може становити мінус 5–6 градусів, удень теплішатиме до нуля.