Синоптики попереджають про дощі та грози на вихідних

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов цими вихідними, 26-27 вересня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«Вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий). 26 вересня у західній частині, 27 вересня у більшості областей країни пориви вітру 15-22 м/с, місцями грози, в окремих районах град; 27 вересня у західних, вночі і в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

26 вересня вночі очікується +11…14 градусів, на півдні – до +16. Вдень на заході, де пануватиме негода, буде прохолодніше – +18…24. На решті території – +24…28 градусів.

У Києві в ніч на суботу синоптики прогнозують +13…15 градусів, вдень – +24…26. Опадів не очікується.