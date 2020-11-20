На вихідних в Україні очікуються нічні заморозки, місцями мокрий сніг

В Україні у суботу, 20 листопада, буде переважно хмарно, на півночі, у центрі та сході очікується мокрий сніг. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

В ніч на суботу всюди окрім півдня очікуються заморозки до -4 градусів. На півдні температура повітря становитиме 0…+3 градуси, у Криму – до +5.

Вдень в Україні +1…+5 градуси, у східних областях сніг, на півночі – мокрий сніг.

У Києві вночі прогнозують похолодання до -1, вдень – +1…3 градуси. Вночі можливий мокрий сніг, вдень – без опадів.

В ніч на неділю, 21 листопада, синоптики прогнозують заморозки до -4 градусів на сході України, до -6 – на заході. Вдень буде тепліше – +2…5 градусів. У східних областях вночі сніг, вдень – мокрий сніг. У інших регіонах переважно без опадів.

У столиці в неділю вночі прогнозують заморозки до -1, вдень – +1…3 градуси, без опадів.