Синоптики попередили про погіршення погоди на вихідних

В Україні вихідними, 28-29 листопада, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

28 листопада вночі на більшості території очікуються мінімальні заморозки, найтепліше у Криму – +4…6 градусів. Вдень очікується +2…6 градусів, на півдні та сході – до +8…10, у Криму – до +14 градусів.

У суботу опадів не прогнозують лише на сході та півдні країни. На решті території вночі очікується мокрий сніг з дощем, вдень – дощ.

У Києві вночі температура впаде до +1…3, день очікується до +5 градусів. Вночі падатиме мокрий сніг з дощем, вдень дощитиме.

Вночі 29 листопада синоптики прогнозують температуру повітря від -1 на заході до +4…6 на півдні. Вдень +2…6 градусів, на півдні до +10…12.

У неділю на сході та півдні так само без опадів. У решті регіонів протягом доби очікується сніг, мокрий сніг з дощем.

У Києві у неділю вночі +1…3 градуси, вдень – до +5. Вночі прогнозують мокрий сніг з дощем, вдень сніг, мокрий сніг.