Наприкінці тижня в Україні очікується різке зниження температури повітря – синоптики

В Україні 18-19 вересня очікується різке зниження температури повітря, повідомив Український гідрометеорологічний центр у фейсбуці.

«Впродовж 18-19 вересня внаслідок вторгнення арктичного повітря в Україні очікується різке зниження температури повітря: у західних, північних, східних та центральних областях вночі до 2-8° тепла, на поверхні ґрунту та місцями у повітрі приморозки 0-3° (18 вересня приморозки лише на Волині, Львівщині, Рівненщині та Тернопільщині), вдень до 9-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті вночі до 5-10° тепла, вдень до 14-19°. Середня добова температура повітря знизиться на 10-12°», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, також похолодання супроводжуватиметься поривами північного вітру 15-20 м/с.

Повідомляється, що 20-22 вересня в Україні утримається ще прохолодна погода, а 23-25 вересня очікується поступове підвищення температури.

Раніше Укргідрометцентр спрогнозував, що середня температура повітря у вересні сягатиме 14-19 градусів тепла, місячна кількість опадів буде в межах середніх багаторічних значень (35-72 міліметри).