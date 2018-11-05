Погода на тиждень: без опадів, поступово холоднішатиме

Українські та західні синоптики не прогнозують радикальних змін у погоді в Україні впродовж поточного тижня. Причиною погодної стабільності цього разу є антициклон Zouhir, який стримує західні бурхливі процеси циклону Yaprak та його атмосферних фронтів, вказує синоптик Наталка Діденко.

«Тому і завтра, і найближчого тижня про зливи та нудні довгі осінні дощі нам не турбуватися. В Украхні без істотних опадів, тумани, серпанки. Єдиний рух спостерігатимемо від температури повітря. Вона поступово знижуватиметься, градуси зменшуватимуться і аж в кінці тижня вже відчуємо у нічні, вечірні та ранкові години на наших носах перші слабкі мінуси», – інформує фахівець.

Таку ж картину малюють і західні синоптичні сайти. Приміром, сайт Норвезького метеорологічного інституту вказує, що в Києві впродовж тижня денна температура складатиме від +7 до +10 градусів, а вночі опускатиметься до +1 +6. Перші нічні мінусові значення в столиці України норвезькі фахівці очікують уже наступного тижня.