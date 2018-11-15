Синоптики прогнозують опади і ожеледицю на півдні України

Українські та західні синоптики прогнозують ускладнення погодних умов 16 листопада у південній частині України та панування антициклону з відсутністю опадів на решті української території.

За даними Наталки Діденко, на півдні «пройде дощ, часом випадатиме мокрий сніг, відповідно, ймовірне налипання мокрого снігу, ожеледь, і на дорогах складна ситуація».

«Опади об’єднаються із сильним північно-східним вітром, до штормових поривів, до 15–20 метрів за секунду», – вказує Діденко.

На решті української території температура повітря вночі коливатиметься в межах 0–5 градусів морозу, вдень близько нуля, тепліше буде у західних областях, вночі 0–4 градуси тепла, вдень +3 +8 градусів, додає синоптик.

Сайт Норвезького метеорологічного інституту вказує, що до ранку 16 листопада в Києві похолодає до –5, а в другій половині дня температура зросте до нуля градусів, буде сонячно.

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