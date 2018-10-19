Бабине літо, прощавай: з півночі в Україну йде холод

Українські та західні синоптики прогнозують, що похолодання, яке розпочнеться із суботи, 20 жовтня, посилиться на початку наступного робочого тижня.

«Завтра ще у більшості областей – штиль або слабкий вітер, похолодання на 3–6 градусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Як вказує сайт Норвезького метеорологічного інституту, зниження температури принесе північний вітер, який переважатиме впродовж вихідних та в перший день нового тижня.

«Тепліше ще побуде на Півдні, у багатьох центральних областях та на Сході, там +15 +20 градусів. Проте й звідти поступово тепле повітря витіснятиметься новою свіжою холодною повітряною масою. У неділю невеликі дощі пройдуть на Заході України, місцями на Півночі та в Луганській та Донецькій областях», – попереджає Діденко.

Як інформує американський сайт wunderground.com, у Києві хмарність розвіється після вихідних, а от дощі ймовірні в середу та четвер наступного тижня, 24 і 25 жовтня. Нічні температури вже з понеділка наближатимуться до нуля.