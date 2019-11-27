Похолодання прийде з календарною зимою – синоптики

В Україні 28 листопада потеплішає, незначні опади можливі в західних та східних областях, а похолодання прийде разом із календарною зимою, 1–2 грудня, інформують українські та західні синоптики.

«Температура повітря порадує, протягом дня у більшості областей +3+7 градусів, на Заході та Півдні +6+12 градусів. Найближчої ночі лише трохи поморозить північну частину, 0-3 градуси морозу. Вітер буде південним, 5-10 м/с», – інформує у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

29 листопада опадів стане більше, а температура залишиться на плюсових позначках.

За даними американського сайту wunderground.com, у Києві в п’ятницю дощитиме, а перший зимовий сніг може лягти вже в понеділок і вівторок наступного тижня, 2 і 3 грудня.