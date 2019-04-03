Погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують поступове зростання температури повітря впродовж тижня.

«Поступово температура повітря підвищується, прогріваючи і землю, і повітря. Завтра, 4 квітня, ще пару кроків вгору і ближче до ніжних нарцисів, гіацинтів та тюльпанів. Протягом дня стовпчики термометрів підвищаться до +9 +15 градусів, трохи ще свіжувато буде на Сході, +4 +8 градусів. Опади якісь суттєві малоймовірні – антициклон. Така погода з поступовим наростанням тепла втримається до кінця тижня», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«У неділю із Польщі надійде атмосферний фронт, який принесе в західні області України дощі. З другої половини дня на Благовіщення дощі поширяться і на північну частину, включно з Києвом», – попереджає також фахівець.

Від прогнозу українських синоптиків не різняться і передбачення їхніх колег з інших країн. Сайт Норвезького метеорологічного інституту вказує, що в Києві мінімальні мінусові температури вночі можливі з середи на четвер і з четверга на п’ятницю. Надалі і в темну пору доби стане тепліше, а вдень повітря прогріватиметься до +12. Дощів у столиці України норвезькі метеорологи очікують уже в понеділок, а в неділю на небі побільшає хмар.