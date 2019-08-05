В Україну повертаються +30 градусів – синоптики

Переважно суху і сонячну погоду в Україні на кілька найближчих днів прогнозують українські та західні синоптики.

«Уже з вівторка повітря почне прогріватися, завтра очікується +20 +27 градусів, лише на Півночі та північному сході ще затримаються +19 +22 градуси. Далі – вище. І в середині тижня вже будемо хекати та червоніти через +30 градусів», – написала у мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

Американський погодний сайт wunderground.com вказує, що в Києві максимальна температура 6 серпня складе 24 градуси тепла, вже в четвер спека може сягнути +31 градуса, але до кінця тижня встановляться комфортні +26. Упродовж усього тижня в столиці України буде малохмарно, виняток становить лише понеділок, 5 серпня.