Синоптики: тиждень буде спекотним і без опадів

Українські та західні синоптики прогнозують, що поточний тиждень в Україні буде спекотним і без опадів.

«Завтра температура повітря вдень становитиме +25 +31 градус. Повсюди в Україні – без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3–8 м/с. Надалі спека посилиться. Тиждень загалом обіцяє бути без опадів, підсушить повітря антициклон, хіба аж у кінці тижня на Півночі та подекуди на Заході пройдуть короткі дощі з грозами», – пише синоптик Наталка Діденко.

Такий же прогноз для України мають і американські фахівці з сайту wunderground.com. Зокрема, в Києві температура сягне +30 у середу, четвер і п’ятницю, а на вихідні стане дещо прохолодніше, до +27. Нічні температури, які подекуди вже були майже осінніми, зростуть до літніх +15 +17 градусів.