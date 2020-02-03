У Києві 2 лютого була зафіксована квітнева температура – метеорологи

У неділю, 2 лютого, в Києві зафіксовані температурні показники, які відповідають температурі кінця першої декади квітня, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції цієї обсерваторії, після полудня 2 лютого стовпчик термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище від попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

«Завдяки такій максимальній температурі повітр середньодобова температура 2 лютого досягла +7,9°С, що на 1,6°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався теж з 2002 року», – вказують фахівці.

Упродовж поточного тижня синоптики прогнозують зниження температури – вдень буде близько нуля, вночі переважатимуть мінусові значення. Також цього тижня можливі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу.