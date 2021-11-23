У Києві сьогодні буде сніг – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що в другій половині дня вівторка, 23 листопада, повсюди у Києві буде невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря 1-3° тепла.

«Білі мухи» вже були помічені і у столиці, і хоча зараз по Київщині подекуди прояснення, ала основну зону опадів очікуємо у другій половині дня. Водії, будьте уважні та обережні на дорогах, адже місцями може утворитися ожеледиця... Одразу зазначимо, що сніговий покрив, який подекуди може утворитися, буде не довготривалим, адже у наступні кілька днів температура підвищуватиметься», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Як додала у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, сніг очікується, найімовірніше, ввечері, «а десь й раніше».

«Сніг, окрім красивої романтичної картинки, одразу може ускладнити й так непросту щоденну ситуацію на наших дорогах. Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок. Обов’язково – зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні. Самопочуття також може бути некомфортним, бо ж похолодання та фактично перший сніг», – написала синоптик.

Низка синоптичних онлайн-ресурсів показують ймовірність снігу у Києві ближче до 8-ї години вечора, втім ці прогнози не завжди бувають точними.

Напередодні у «Київавтодорі» запевняли, що повністю готові до зустрічі снігу, в разі погіршення погодних умов до роботи підготували 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки.