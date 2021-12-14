У західних областях вночі сніжитиме, подекуди значні опади – синоптики

У західних областях цієї ночі очікується сніг, вночі місцями значний, в окремих районах налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, попереджає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на заході України температура вночі 0-5° морозу, вдень близько нуля, в Карпатах протягом доби 3-8° морозу.

15 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської області збережеться значна снiголавинна небезпека.

У північних, більшості центральних та південних областях 15 грудня дощ, на півночі місцями з мокрим снігом. У східних областях без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла, у східних областях вночі 1-5° морозу, вдень у південній частині 5-10° тепла.

У Києві в середу без істотних опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура протягом доби 0-2° тепла.