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11 Серпень 2019, Київ 20:37
Новини | Події

В Україні буде спекотно і сухо – синоптики

У Києві, як і в більшій частин регіонів України, опадів не чекають

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Найближчої доби, 12 серпня, погоду більшої частини України визначатиме суха і тепла повітряна маса, лише на крайньому північному заході-вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр. Опадів не очікується, лише на Волині та Львівщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Температура вночі 13–18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28–33°, на Закарпатті та півдні Одеської області до 35°.

У Києві - без опадів; температура вночі 16–18°, вдень 28–30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 серпня найвища температура вдень була 36,1 у 2010 році, найнижча вночі – 8,4 в 1910 році.

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