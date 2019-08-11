В Україні буде спекотно і сухо – синоптики

Найближчої доби, 12 серпня, погоду більшої частини України визначатиме суха і тепла повітряна маса, лише на крайньому північному заході-вологе повітря, повідомляє Укргідрометцентр. Опадів не очікується, лише на Волині та Львівщині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Температура вночі 13–18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28–33°, на Закарпатті та півдні Одеської області до 35°.



У Києві - без опадів; температура вночі 16–18°, вдень 28–30°.



За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 12 серпня найвища температура вдень була 36,1 у 2010 році, найнижча вночі – 8,4 в 1910 році.