Синоптики прогнозують незначне похолодання на День Незалежності

Найближчої доби, 24 серпня, на територію України почне переміщатися прохолодне і вологе повітря із Західної Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок в західних і Житомирській областях помірні, місцями значні дощі, грози, у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях лише вдень місцями грозові дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході з переходом на західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 19°; вдень у західних і Житомирській областях 17-22°, на решті території 23-28°, на півдні і сході до 30°.

У Києві у вівторок увечері місцями грозовий дощ, температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.