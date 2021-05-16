В Україну з понеділка прийдуть дощі – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що 17 травня в Україні пануватиме переважно дощова погода зі зниженням температури повітря – вночі 9-13, вдень 19-23 градуси.

«17 травня в Україні грози, вдень в південних та центральних областях місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Як зауважує у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, похолодання найбільше торкнеться смуги від Київщини до Одещини.

«Температура повітря коливатиметься завтра вдень у межах +17+22 градусів. А ось у східній частині, на Півдні, окрім Одещини, на Дніпропетровщині та Сумщині ще побуде літо, +23+29 градусів», – вказує Наталка Діденко.

Про те, що 17 травня у Києві очікуються грози попереджає і сайт КМДА. З цього приводу жителям столиці порадили дотримуватись заходів безпеки.

Раніше синоптики зазначали, що середня місячна температура в травні передбачається у межах 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.