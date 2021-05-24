Початок тижня в Україні почнеться з дощів – синоптики

24 травня погоду України визначатиме волога і прохолодна повітряна маса. Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій території країни в понеділок очікуються дощі, місцями грози, на північному сході значні дощі. Вдень на заході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура 14-19°, на півдні та сході країни місцями 21-26°.

У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Температура упродовж дня 17-19°.

Раніше синоптики зазначали, що середня місячна температура в травні передбачається у межах 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.