Метеопопередження: у Карпатському регіоні – сильні дощі, на півдні – пожежна небезпека

У Гідрометцентрі України попередили, що сьогодні в Карпатському регіоні очікуються значні опади, оцінивши рівень небезпеки для жителів як перший або «жовтий».

«Вдень 1 вересня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий). 1 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, 1 вересня на заході України буде переважно прохолодно і з дощами. У другій половині дня зона опадів дістанеться і до північних та центральних областей, на решті території буде тепло і сухо.

Температура 21-26°, на крайньому сході до 29°, у західних областях 15-20°.