У четвер в Україні очікується суха прохолодна погода з морозним ранком та поривчастим вітром

Найближчої ночі очікується суха і прохолодна погода, вранці подекуди заморозки, вдень буде сонячно та помірно тепло, повідомляє Укргідрометцентр.

7 жовтня в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, на заході та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 10-15° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°.

За даними Укргідрометцентру, 7-9 жовтня у південних, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві в четвер без опадів, температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.