Синоптики: в Україні з вівторка очікується похолодання, далі – дощі і мокрий сніг

У вівторок на захід України переміщатиметься холодне та вологе повітря з північного заходу Європи, що спричинить похолодання і дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 6 квітня у західних областях, удень і на Житомирщині, очікується мокрий сніг і дощ, місцями налипання мокрого снігу. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла. У Карпатах сніг, місцями значний, температура протягом доби 1-6° морозу. На решті території без істотних опадів, лише вночі на сході країни можливі невеликі опади. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, уночі в західних областях, удень в Україні, окрім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12° тепла.

Вже 7 квітня у південній і східній частині очікуються дощі, на решті території можливий мокрий сніг, у більшості центральних областей дощ із мокрим снігом, налипання мокрого снігу; Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в західних областях 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в центральних областях 6-11°.

У Карпатах сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в середу очікується мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.