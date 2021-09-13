В Україну поступово заходить похолодання і дощі – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що на початку тижня погоду в Україні формуватиме поле підвищеного тиску.

«Хмар трішки побільшає, але сонячне проміння все одно добре прогріватиме повітря, комфортно та затишно. Проте, починаючи з четверга, синоптична ситуація почне поступово змінюватись, циклон з північного заходу зі своїми атмосферними фронтами принесуть в Україну дощі, посилення вітру та зниження температури. У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише завтра на Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 8-14°, вдень 18-24°, завтра на півдні та сході країни 25-28°», – йдеться в повідомленні Гідрометцентру.

Водночас синоптик Наталка Діденко у фейсбуці також додає, що дощі в основному будуть завтра на заході України.

«Може збільшитися хмарність та трохи зволожитися повітря також на Півночі, у центральних областях, може торкнути Харківщину. Але й сонця вистачатиме. Південь та Схід ще належатимуть сухій повітряній масі. Температура повітря буде дещо нижчою у північних та західних областях, адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту, вдень очікуються ще все ж комфортні +18+22 градуси. На решті території України побуде літня погода, +20+25 градусів», – вказує Наталка Діденко.

За її даними, у Києві вівторок очікується «досить комфортним».

«Хоча й столицю перетне атмосферний фронт, проте нічого суттєвого він не дасть, максимум – збільшення вологої хмарності. Наслідком проходження фронту буде невелике зниження температури повітря – максимально в Києві завтра близько +22 градусів. Значно відчутніше похолодання припаде на найближчі вихідні, у суботу-неділю будемо трястися, особливо в помешканнях, від +13+16 градусів», – написала Діденко.

За кліматичною характеристикою вересня від Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря першого місяця осені становить 13-17°, у південній частині місцями 18-20°, в гірських районах 9-15° тепла. Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм.