В Україну йде похолодання – синоптики

Найближчої доби до України зайде холодне повітря з півночі, що зумовить пониження температури повітря. Як передає Укргідрометцентр, у південній частині очікуються помірні, подекуди значні дощі, на північному сході України можливий невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, в південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці додає: «На тижні надалі якісь серйозні опади малоймовірні – буде переважно сухо, хіба що з туманами, але холодно. У ніч на середу мороз передбачається в межах -2-8 градусів».

У Києві у вівторок без опадів, температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.