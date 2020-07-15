Синоптики обіцяють «сприятливу» погоду, дощі можливі в західних областях

Синоптики прогнозують помірно теплу температуру 16 липня, опадів на більшій частині території України не чекають.

«Протягом дня очікується +22 +27 градусів, у Карпатах місцями +8 +14 градусів. Дощі та грози більш імовірні завтра в західних областях, на Вінниччині та в другій половині дня в Житомирській області. На решті території України поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху, переважно сонячну погоду», – пише Наталка Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, 16 липня в Києві максимальна температура становитиме +26 градусів (після ночі з можливим мінімумом +11 градусів), опадів не очікується, але хмари час від часу закриватимуть сонце. Такий характер погоди збережеться щонайменше до кінця тижня.