Синоптики попереджають про туман в Україні

Український гідрометцентр попереджає про туман по всій території Україні 11 листопада. За повідомленням, видимість складатиме 200-500 метрів.

Туман у Києві в області, за прогнозом, утримається також у другій половині дня 10 листопада, вночі і вранці 11 листопада.

За прогнозом синоптиків, найближчої доби в Україні збережеться суха погода; з північного сходу почне надходити прохолодніше повітря.

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