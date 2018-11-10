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10 Листопад 2018, Київ 16:25
Новини | Суспільство

Синоптики попереджають про туман в Україні

У Києві туман утримається також у другій половині дня 10 листопада, вночі і вранці 11 листопада

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Український гідрометцентр попереджає про туман по всій території Україні 11 листопада. За повідомленням, видимість складатиме 200-500 метрів.

Туман у Києві в області, за прогнозом, утримається також у другій половині дня 10 листопада, вночі і вранці 11 листопада.

За прогнозом синоптиків, найближчої доби в Україні збережеться суха погода; з північного сходу почне надходити прохолодніше повітря.

Густий туман накрив Київ – відео
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Густий туман накрив Київ – відео

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