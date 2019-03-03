Синоптики: в Україні потеплішає, але буде вітряно й дощитиме

4 березня на території України будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду, на високогір’ї Карпат – 25 м/с, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на Гідрометцентр.

За даними синоптиків, 4 березня в Україні очікується дощ (крім південної частини) і невелике потепління.

Температура на Правобережжі – вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень – 7-12° тепла, у західних областях – до 15° тепла; на решті території – вночі 0-5° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві, за даними синоптиків, очікують поривів вітру 15-20 м/с.

У зв’язку з цим міська влада закликає жителів міста бути обережними, щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, а на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі й дерев.