Прогноз погоди: в Україні триває «синоптична ідилія»

Українські та західні синоптики прогнозують продовження періоду по-осінньому теплої погоди без опадів на всій території України.

«У вівторок скрізь без опадів, температура повітря +13 +18 градусів, на Півдні, південному сході та в Центрі до +20 градусів. У північних районах та на північному сході +10 +12 градусів. Не забувайте про тумани та серпанки, які можуть зависати на півдня і стримувати температуру повітря. У Києві завтра буде суха погода, близько +14 градусів. Надалі в Україні тепло втримається, з листопада очікується скромне похолодання», – інформує синоптик Наталка Діденко, називаючи це «синоптичною ідилією».

Цей прогноз поділяють і західні синоптичні сайти. Зокрема, американський wunderground.com вказує, що впродовж тижня в Києві переважатиме мінлива хмарність, максимуми денної температури коливатимуться від +18 в понеділок до +14 в суботу, нічні температури теж будуть комфортними, як для кінця жовтня і початку листопада – від +5 до +8.