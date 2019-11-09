В Україні буде переважно сухо і тепло – синоптики

Теплу і переважно суху погоду синоптики прогнозують у найближчі дні в Україні.

«Україна – знову одна з найтепліших у Європі+ Неділя прогріє повітря до +14 +19 градусів, на Півдні місцями до +21 градуса, трохи свіжішим буде крайній захід та східна частина України, +11 +14 градусів. Вітер може задувати сильно, з південного сходу. Дощі – лише на Закарпатті та в прикарпатських областях, переважно все ж буде сухо. Якщо не брати до уваги тумани, які треба брати якраз до уваги. Бо тумани очікуються вночі та вранці і знижуватимуть суттєво видимість», – інформує Наталка Діденко.

Як українські, так і західні синоптики прогнозують незначне зниження температури на початку наступного тижня, яке згодом змінить нова хвиля теплого повітря. Впродовж тижня із рідкісними відхиленнями нічна температура в Києві складатиме +5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +12 +15 градусів, передбачає американський погодний сайт wunderground.com.