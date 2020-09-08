Синоптики зробили метеопопередження і прогноз погоди в Україні на найближчі дні

В Українському гідрометцентрі повідомили, що у найближчі два дні в Україні буде переважно без опадів, окремі регіони потраплять в зону підвищеної пожежної небезпеки.

«8-11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської та Рівненської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Водночас, за даними синоптиків, у наступні дві доби в Україні без опадів. температура вночі суттєво не зміниться, вдень 9 вересня 18-23°, у південних областях до 27°, 10 вересня в Україні підвищення денної температури на 3-5 градусів.

Про те, що цього тижня в Україні буде сухо та переважно сонячно, повідомляє у фейсбуці і синоптик Наталка Діденко.

«Антициклон, як великий кіт, розляжеться на більшості нашої території і лежатиме тут практично весь тиждень. Тобто найближчим тижнем в Україні буде сухо», – вказала синоптик.

Раніше Укргідрометцентр спрогнозував, що середня температура повітря у вересні сягатиме 14-19 градусів тепла, місячна кількість опадів буде в межах середніх багаторічних значень (35-72 міліметри).