Упродовж наступних днів в Україні суттєво похолодає – синоптики

У найближчі дві доби на території України переважатиме волога повітряна маса, а атмосферні фронти зумовлять опади. Як повідомля Укргідрометцентр, 16 грудня вночі у південних, вдень у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вночі, вранці у західних, східних місцями у північних та центральних областях туман; на дорогах західної частини ожеледиця.

«У четвер з північного заходу в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе опади (переважно у вигляді дощу) у північно-західні регіони, а потім вже попрямує далі на південний схід через територію країни. Перед фронтом та в зоні його впливу ще переважатимуть плюсові значення температури, але після його проходження повітря з півночі почне надходити на нашу територію і впродовж наступних кількох днів температурні показники поступово знизяться», – розповілм синоптики.

Температура цієї ночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У києві та області вночі без опадів, вдень часом невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.