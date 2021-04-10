Найближчими днями в Україні очікується тепла і суха погода

Найближчої доби в україні пануватиме суха і відносно тепла погода. За даними Укргідрометцентру, у неділю в Україні без опадів, вітер північно-східний (на заході країни – південно-східний), 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 14-19° тепла, в східних областях 8-13°; в Карпатах вночі 3-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

«На вихідні атмосфера приготувала для України переважно малохмарне небо та справжні весняні значення температури. Допомагає їй у цьому атнициклон на ім’я Peggy, та більш тепла повітряна маса, яка поступово витіснятиме холод», – повідомили синоптики.

У Києві в неділю без опадів. Температура вночі 0-2°, вдень 12-14° тепла.

У понеділок в Україні опадів також не очікується. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 13-18°, у східних областях 20-23°. У Києві 12 квітня без опадів. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

За даними синоптиків, через потеплiння та снiготанення в горах, впродовж 10-12 квiтня на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-0,7 м.

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз на квітень, який розпочнеться наступного тижня. Так, середня місячна температура повітря очікується на рівні 8-11° тепла, в горах 5-6° тепла. Місячну кількість опадів очікують в межах 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.