Неділя буде по-весняному теплою – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують, що неділя, 2 лютого, стане «найтеплішим днем у найближчій перспективі».

«Протягом неділі в більшості областей України очікується +7 +13 градусів, на півдні Одеської області можливо до +15 градусів. Періодичні дощі, у південній частині та в Центрі – більше прояснень», – обіцяє синоптик Наталка Діденко, яка також попереджає про сильні пориви вітру 2 лютого.

Діденко радить не ховати зимовий одяг далеко.

«Відправляти пуховики та теплі шапки у гардеробний вирій поки що не варто: 5-6 лютого в Україні очікується похолодання», – вказує вона.

Американський синоптичний сайт wunderground.com інформує, що найближчої ночі в Києві температура не опуститься нижче 4 градусів тепла, а вдень максимально підніметься до 9 градусів, можливий дощ.