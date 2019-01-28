Синоптики радять гумове взуття і попереджають про бурульки

Українські та західні синоптики попереджають про «потужну відлигу» на більшій частині території України.

«Вже у вівторок у більшості областей України температура повітря становитиме 0+4 градуси, на Півдні +4+9 градусів, в Криму до +12 градусів. На Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині побуде 0-3 градуси морозу. На Півночі та в центральних областях йтимуть дощ та мокрий сніг. Дуже ретельно обирайте взуття, бо льодяні калюжі – гарантовані», – вказує синоптик Наталка Діденко.

Вона попереджає, що відлига затримається щонайменше на тиждень, «до кінця січня і на початку лютого». «Готуйте гумовики у рожевих зайчиках – сніг підтаватиме серйозно.І обережно під дахами будинків – можливі бурульки», – додає фахівець.

Американський погодний сайт wunderground.com також попереджає киян не лише про відлигу, а й про високу ймовірність дощів, зокрема, вночі і в першій половині дня середи, 30 січня. За даними американських синоптиків, денна температура +2+4 градуси триматиметься щонайменше до кінця тижня, вночі буде близько нуля, і лише на початку наступного тижня повернуться нічні мінуси.