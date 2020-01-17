Синоптики розповіли про погоду на Водохреще

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що найближчими вихідними в Україні очікується суха погода, без опадів з температурою вночі 1-6 морозу, вдень 0-5 тепла. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

«Вранці 18 січня у більшості областей країни туман, видимість 200-500 метрів», – попередили в Укргідрометцентрі.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці також повідомила про сонячну погоду на найближчі два дні.

«Голодна кутя та Водохреще очікуються в Україні із сухою та навіть часто сонячною погодою. Антициклон постарається. Температура повітря на честь свята трохи знизиться і у нічні години становитиме 0-5 морозу, в Карпатах до -4-9 градусів. Завтра вдень 0-5 тепла, 19 січня від 2 морозу до 3 тепла… У столиці буде сухо. Вночі 0-3 морозу, вдень 18-го січня +1+3 градуси, 19-го січня – близько нуля», – повідомила синоптик.

Вона зазначила, що наступний тиждень буде в Україні також теплим, але «в другій половині побільшає опадів та вітру».

В Україні православні та греко-католики 19 січня святкують Хрещення Господнє (Богоявлення) – одне з найбільших церковних свят у році. Водохреще часто супроводжується купанням в ополонці. Передує святу другий Святвечір або Голодна кутя.