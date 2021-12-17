Українцям прогнозують холодні вихідні зі снігом та ожеледицею

Холодне та вологе повітря з північного заходу Європи зумовить цими вихідними в Україні опади переважно у вигляді снігу, а в неділю посилиться вітер, повідомляє Укргідрометцентр.

Цієї ночі очікується невеликий, у Карпатах та Прикарпатті помірний сніг. Вдень без істотних опадів, лише на заході невеликий сніг. На дорогах України, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, у Карпатах 3-8° морозу.

У Києві в суботу вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Протягом доби близько 0°.

У неділю, 19 грудня, в Україні сніг, удень місцями з дощем, лише у південній, уночі й у східній частині без опадів. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, уночі в західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

Температура повітря вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; у Карпатах уночі та вдень 3-8° морозу.

У Києві у неділю сніг, вдень місцями з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.