Вихідні будуть помірно теплими і переважно без опадів – синоптики

Українські і зарубіжні синоптики прогнозують на найближчі вихідні погоду помірно теплу, як для кінця жовтня.

«24-25 жовтня в більшості областей України очікується погода без опадів, лише в суботу по Півночі та на Харківщині є ймовірність невеликих дощів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, помірний.

Температура повітря у суботу протягом дня +12 +18 градусів, трохи нижче, +11 +14 градусів буде на Сумщині, на Півдні, ясно, тепліше +16 +22 градуси. У неділю повітря посвіжіє, стовпчики термометрів «з’їдуть» униз на 2–4 градуси», – пише синоптик Наталка Діденко.

У Києві, за даними американського погодного сайту wunderground.com, у суботу буде хмарно, вдень температура підніметься до +17 градусів, уночі похолодає до +10. У неділю буде переважно сонячно, стовпчики термометрів можуть досягти позначки +15 градусів, уночі опустяться до +7.