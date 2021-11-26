Невеликі дощі, у Карпатах – мокрий сніг: синоптики розповіли, якою погодою розпочнуться вихідні

В Укргідрометцентрі повідомили, що в найближчі вихідні в Україні очікуються помірні дощі.

За прогнозами синоптиків, 27 листопада вдень на Правобережжі місцями невеликі дощі, вночі у східних областях без опадів. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у східних областях 0-5° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні до 15° тепла.

У Карпатах мокрий сніг та дощ, температура протягом доби близько 0°.

У Києві вночі помірний, вдень місцями невеликий дощ. Температура вдень 8-10° тепла.

Як додає у фейсбуці синоптик Наталка Діденко, у неділю дощі передбачаються в західних областях (в Карпатах з мокрим снігом), у південній частині (окрім Одещини) та на Донеччині й Луганщині.

«Більша частина країни опадів 28-го листопада уникне. Вітер очікується південних напрямків, помірний, часом рвучкий. Температура повітря порадує. У більшості областей передбачається тепла погода, протягом дня +5+11 градусів, у південній частині +10+15 градусів», – повідомила синоптик.

Похолодання прийде 30 листопада, зазначила Наталка Діденко.