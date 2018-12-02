Синоптики попереджають про ожеледицю, в «Укравтодорі» кажуть, що продовжують обробляти дороги «протиожеледними матеріалами»

Проїзд дорогами державного значення забезпечений, заторів у русі через неналежний стан доріг немає, повідомяє «Укравтодор» 2 грудня.

«Продовжуються роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами та розчистки від снігу. Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі», – йдеться у повідомленні у Facebook.





«Станом на 8-00 місцями невеликий сніг випадає в Київській, Сумській, Полтавській та Луганській областях. У Донецькій та Харківській місцями мряка при мінусовій температурі повітря. На решті території – без опадів», – йдеться в повідомленні.

Однак в «Укравтодорі» додають, що в більшості областей стан покриття на автодорогах державного значення місцями засніжений, в нічний час доби були ускладнення в русі великовагового транспорту на небезпечних ділянках доріг (спуски, підйоми) у Миколаївській (М-13, Н-11, Н-14, Р-55) області, які усунули.



Також в «Укравтодорі» попереджають про засніжений стан дорожнього покриття на Вишківському перевалі.

За даними Укргідрометцентру, 2 грудня вдень в Україні буде без опадів, однак синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах: «На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14° морозу, в Карпатах 15-20°, на сході країни 3-8° морозу; вдень в Україні 2-7° морозу, у західних та південних областях близько 0°».