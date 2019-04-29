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29 Квітень 2019, Київ 11:03
Новини | Події

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

У більшості областей України 29 квітня очікують дощі

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в низці українських регіонів.

«Вдень 29 квітня у більшості північних, центральних, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях значні дощі, гроза, місцями шквали 15-20 метрів на секунду», – розповіли рятувальники.

Укргідрометцентр прогнозує 14-18 градусів тепла в західних областях, 11-16 – на півночі, 12-18 – на сході, 20-22 – на півдні та 14-18 – у центрі України.

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