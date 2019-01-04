Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Січень 2019, Київ 20:19
Новини | Події

Погода на 5 січня: Укргідрометцентр прогнозує сніг у західних та північних областях

На дорогах більшості областей очікують ожеледицю

Дивитись коментарі

Український гідрометцентр прогнозує сніг у західних та північних областях.

«5 січня у західних, вночі і в східних областях помірний сніг, вдень в північних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів», – заявляють синоптики.

На дорогах більшості областей очікують ожеледицю, вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду.

У центральних областях та на півночі Лівобережжя прогнозують до 12 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу, на півдні країни близько 0.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG