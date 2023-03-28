Влада попереджає про негоду завтра у Києві

У Києві завтра, 29 березня, сильний вітер та ожеледиця, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.



За даними КМДА, вночі очікується мокрий сніг, тому на дорогах може утворитися ожеледиця, а вдень істотних опадів не буде.



Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, температура у столиці вночі 1-3 градуси морозу, вдень до 0-2 градуси тепла.



Влада закликає водіїв не перевищувати швидкість та дотримуватися безпечної дистанції.