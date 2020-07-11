В Україні похолодає, починаючи із західних областей – синоптики

Українські та західні синоптики прогнозують, що 12 липня характер погоди зміниться – дощі та зливи принесуть прохолоду, починаючи із західних областей.

«На Петра й Павла істотно похолодає з західних областях України,

Температура повітря знизиться вдень до +12 +18 градусів!

На решті території України ще буде спекотно, +28 +33 градуси.

Дощі, грози, місцями сильні зливи та шквали найбільш ймовірні в західних, північних областях та на Вінниччині. На Півдні, Сході, в більшості центральних областей – яскраве пекуче сонце. У Києві на Петра й Павла – висока температура повітря, +28 +30 градусів. Дощ із грозою більш імовірний у другій половині дня», – пише синоптик Наталка Діденко.

Український гідроментцентр вказує, що «12 липня значні грозові дощі, в Карпатах та на Закарпатті сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)».

Американський погодний сайт wunderground.com прогнозує, що Києва грозовий фронт досягне пізно ввечері 12 липня, після цього початок наступного тижня буде не по-літньому прохолодним, масимальна температура 13 липня складе +20 градусів.