Погода в неділю: на заході України без опадів, на сході – дощі

У неділю 29 вересня температура в Україні дещо зросте, повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом, у західних, а також Вінницькій та Житомирській областях температура повітря вдень коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла вдень, вночі – здебільшого від 9 до 11 градусів. Вночі можливий дощ, удень – мінлива хмарність, без опадів.

Натомість у центральних та східних областях очікуються дощі. Температура повітря в Київській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях також коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла.

У східних регіонах температура вдень в середньому сягатиме 15-18 градусів, на Харківщині – від 14 до 16 градусів тепла.

У Одеській області очікується найвища температура: від 22 до 24 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях дощитиме, від 20 до 22 градусів тепла. У Криму – мінлива хмарність та 19-21 градус за Цельсієм.

За даними сайту wunderground, у Києві в неділю 29 вересня очікується 13-19 градусів тепла, дощ вранці та в другій половині дня.